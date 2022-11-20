Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Высота180 мм
Стол Лутон
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Стол обеденный Khalida
Стол обеденный Керем
Стол обеденный Амали, черный мрамор
Кофейный столик Финика M Дуб бомонт лофт
Приставной столик Финика M Торос мокко с изгибом
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый