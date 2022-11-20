Характеристики товара
Описание
Износостойкость: 50000 циклов
Ширина: 140 см
Плотность: 250 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Износостойкость: 50000 циклов
Ширина: 140 см
Плотность: 250 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
Блюдце квадратное Проотель
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Подстолье Cover №2 выбеленный
Стол Флорида
Столешница слэб №1
Стеновая панель Лофт темный микс
Металлический шкаф Практик LS 11-50
Комплект Corfy Duo set
Стул барный Комфорт белый, экокожа