Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Табурет Лофт-11
Табурет Лофт-11 Н
Барный стол Мохито черный
Барный стол Мохито белый
Банкетка Берди
Стул Rewind на кантилевере
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim