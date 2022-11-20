Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Табурет Лофт-12 НМ барный
Скамья Лофт-12
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный
Стол круглый Гидра D90
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Стол Eames DSW, круглый, D 70 см
Стул Марино Люкс эмаль
Стул Монти-Люкс
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim