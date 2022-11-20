Характеристики товара
Описание
Компактный пластиковой игровой комплекс отлично подойдет для установки на улице — в парке, на даче, пляжном берегу.
Он станет центром разнообразных затей для детей от 1 года особенно в летнее время.
Пластик, из которого выполнена игровая зона, отличается яркостью цветов, он устойчив к повреждениям и воздействию ультрафиолетовых лучей.
Конструкция комплекса максимально продумана, устойчива к переворачиванию.
Комплекс выполнен в сочетании зеленого, желтого и красного цветов.
Горка имеет прямой спуск и небольшие округлые бортики, которые обеспечат безопасность крохи во время игр.
Большие ступени, ведущие на горку, имеют средний, удобный для ребенка «шаг».
Домик имеет открывающиеся двери с двойным замочком, черепичную крышу с окошком.
Ребенок сможет играть в таком домике в ролевые игры со своими друзьями или обустроить там свой личный уютный уголок.
Игровая зона поставляется в разобранном виде, для ее сборки не понадобятся какие-либо специальные инструменты — будет достаточно обычной монеты.
Отверстия в бортиках комплекса служат поручнями.
Все углы модели имеют безопасную скругленную форму.
Изделие отлично подходит для групповых игр, она будет способствовать развитию силы, ловкости, координации движений, вестибулярного аппарата малыша.
Основные характеристики
- Высота1670
- Ширина1650
- Длина1250
- Вес20