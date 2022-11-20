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          Фотография Спортивно-игровой комплекс Happy Box от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Спортивно-игровой комплекс Happy Box

          4.2
          Оптовая цена
          от 21 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Спортивно-игровой комплекс Happy Box
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          Характеристики товара

          Описание

          Компактный пластиковой игровой комплекс отлично подойдет для установки на улице — в парке, на даче, пляжном берегу.

          Он станет центром разнообразных затей для детей от 1 года особенно в летнее время.

          Пластик, из которого выполнена игровая зона, отличается яркостью цветов, он устойчив к повреждениям и воздействию ультрафиолетовых лучей.

          Конструкция комплекса максимально продумана, устойчива к переворачиванию.

          Комплекс выполнен в сочетании зеленого, желтого и красного цветов.

          Горка имеет прямой спуск и небольшие округлые бортики, которые обеспечат безопасность крохи во время игр.

          Большие ступени, ведущие на горку, имеют средний, удобный для ребенка «шаг».

          Домик имеет открывающиеся двери с двойным замочком, черепичную крышу с окошком.

          Ребенок сможет играть в таком домике в ролевые игры со своими друзьями или обустроить там свой личный уютный уголок.

          Игровая зона поставляется в разобранном виде, для ее сборки не понадобятся какие-либо специальные инструменты — будет достаточно обычной монеты.

          Отверстия в бортиках комплекса служат поручнями.

          Все углы модели имеют безопасную скругленную форму.

          Изделие отлично подходит для групповых игр, она будет способствовать развитию силы, ловкости, координации движений, вестибулярного аппарата малыша.

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          Основные характеристики

          • Высота1670
          • Ширина1650
          • Длина1250
          • Вес20

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