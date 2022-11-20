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Спот (поворотный) Дункан - фото 1

Спот (поворотный) Дункан

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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Спот

Коллекция: Дункан

Стиль: Современный

Форма светильника: некруглый

Степень защиты: IP20

Длина: 250 мм

Ширина: 100 мм

Глубина: 155 мм

Виды ламп: Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.

Цоколь: E14

Лампы - Мощность макс: 60 Вт

Лампы - Количество: 1

Мощность общая: 60 Вт

Освещаемая площадь: 1-3 кв.м

Арматура - Материал: Металл

Арматура - Цвет: Белый с золотом

Материал плафонов: Металл

Цвет плафонов: Белый с золотом

Поверхность плафонов: Матовая

Арматура - Поверхность: Матовая

Направление ламп: Поворотный

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