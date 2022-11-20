Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Спот
Коллекция: Дункан
Стиль: Современный
Форма светильника: некруглый
Степень защиты: IP20
Длина: 250 мм
Ширина: 100 мм
Глубина: 155 мм
Виды ламп: Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 60 Вт
Освещаемая площадь: 1-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Белый с золотом
Материал плафонов: Металл
Цвет плафонов: Белый с золотом
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Направление ламп: Поворотный