Характеристики товара
Описание
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-200
Высота (мм)-120
Ширина (мм)-200
Вес (грамм)-525
Прочие
Тип cветильника-Спот поворотный
Мощность общая, Вт-60
Размещение-Настенное
Освещаемая площадь - кв.м-3
Глубина, мм-150
Диаметр, мм-100
Длина, мм-110
Тип крепления-Планка
Стиль-Классика
Форма светильника-Плафоны
Степень защиты IP-IP20
Вариант крепления-Настенное
Поворотные-Да
Лампы - Мощность макс, Вт-60
Лампы - Количество-1
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Бронза и вариации
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Стекло
Цвет плафонов-Белый / Бронза
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Поворотный
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14