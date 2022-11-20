Товар в корзине. Перейти
Спот (поворотный) Прованс - фото 1

Спот (поворотный) Прованс

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Спот (поворотный) Рубик
Спот (поворотный) Рубик
Следующий Спот (поворотный) Винон
Спот (поворотный) Рубик

Характеристики товара

Описание

Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-200
Высота (мм)-120
Ширина (мм)-200
Вес (грамм)-525


Прочие
Тип cветильника-Спот поворотный
Мощность общая, Вт-60
Размещение-Настенное
Освещаемая площадь - кв.м-3
Глубина, мм-150
Диаметр, мм-100
Длина, мм-110
Тип крепления-Планка
Стиль-Классика
Форма светильника-Плафоны
Степень защиты IP-IP20
Вариант крепления-Настенное
Поворотные-Да
Лампы - Мощность макс, Вт-60
Лампы - Количество-1
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Бронза и вариации
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Стекло
Цвет плафонов-Белый / Бронза
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Поворотный
Виды ламп-Накаливания / Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-Е14

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Винон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
8

Спот (поворотный) Винон

Настоящее фото товара Трековый светильник Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
12

Трековый светильник Реймс

Настоящее фото товара Трековый светильник Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
9

Трековый светильник Антиб

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Дункан, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
12

Спот (поворотный) Дункан

Настоящее фото товара Спот (поворотный) Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
11

Спот (поворотный) Реймс

Настоящее фото товара Трековый светильник Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Ринг

Люстра CL Грета ХромНастоящее фото товара Люстра CL Грета Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Люстра CL Грета Хром

Настоящее фото товара Люстра подвесная Ровена белая, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
10

Люстра подвесная Ровена белая

Настоящее фото товара Люстра подвесная Дрезден, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
15

Люстра подвесная Дрезден

Настоящее фото товара Торшер Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
14

Торшер Ровена

Другие товары из разделадекор
Настоящее фото товара Люстра подвесная Базель, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
14

Люстра подвесная Базель

Настоящее фото товара Люстра подвесная Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
14

Люстра подвесная Максвелл

Настоящее фото товара Люстра подвесная Максвелл Цепь, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
12

Люстра подвесная Максвелл Цепь

Настоящее фото товара Люстра подвесная Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Люстра подвесная Бонна

Люстра подвесная ГераНастоящее фото товара Люстра подвесная Гера, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
12

Люстра подвесная Гера

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

С этим товаром покупают
Подстолье ER 3063HНастоящее фото товара Подстолье ER 3063H, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Подстолье ER 3063H

В наличии 30 шт.
Подстолье ER 8003Настоящее фото товара Подстолье ER 8003, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
13

Подстолье ER 8003

В наличии 2 шт.
Подстолье ER 3119Настоящее фото товара Подстолье ER 3119, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
11

Подстолье ER 3119