Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Спот
Коллекция: Реймс
Стиль: Современный / Лофт
Форма светильника: некруглый
Степень защиты: IP20
Диаметр: 120 мм
Глубина: 165 мм
Виды ламп: Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь: E14
Лампы - Мощность макс: 60 Вт
Лампы - Количество: 1
Мощность общая: 60 Вт
Освещаемая площадь: 1-3 кв.м
Арматура - Материал: Металл
Арматура - Цвет: Венге
Материал плафонов: Стекло / Металл
Цвет плафонов: Белый
Поверхность плафонов: Матовая
Арматура - Поверхность: Матовая
Направление ламп: Поворотный