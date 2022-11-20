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Спот (поворотный) Рубик - фото 1

Спот (поворотный) Рубик

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Потолочный светильник Дубль White

Характеристики товара

Описание

Вес и габариты упаковки
Длина (мм) 90
Высота (мм) 150
Ширина (мм) 90
Вес (грамм) 522
Прочие
Тип светильника Спот поворотный
Мощность общая, Вт 50
Размещение Потолочное/Настенное
Освещаемая площадь - кв.м 2
Глубина, мм 160
Длина, мм 70
Тип крепления Планка
Ширина, мм 70
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника Квадратный
Степень защиты IP IP20
Вариант крепления Потолочное/Настенное
Направленный свет Да
Поворотные Да
Лампы - Мощность макс, Вт 50
Лампы - Количество 1
Арматура - Материал Металл
Арматура - Цвет Чёрный
Арматура - Поверхность Матовая
Материал плафонов Металл
Цвет плафонов Черный
Поверхность плафонов Матовая
Форма плафонов Квадратный
Направление ламп Поворотный
Виды ламп Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь GU10

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