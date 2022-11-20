Характеристики товара
Описание
Вес и габариты упаковки
Длина (мм)-140
Высота (мм)-110
Ширина (мм)-90
Вес (грамм)-420
Прочие
Тип cветильника-Спот поворотный
Мощность общая, Вт-50
Размещение-Потолочное/Настенное
Освещаемая площадь - кв.м-2
Глубина, мм-120
Длина, мм-80
Тип крепления-Планка
Стиль-Классика
Для любого потолка, в т.ч.натяжного
Форма светильника-Некруглый
Степень защиты IP-IP20
Направленный свет-Да
Поворотные-Да
Лампы - Мощность макс, Вт-50
Лампы - Количество-1
Арматура - Материал-Металл
Арматура - Цвет-Бронза и вариации
Арматура - Поверхность-Матовая
Материал плафонов-Металл
Цвет плафонов-Бронза
Поверхность плафонов-Матовая
Форма плафонов-Круглый
Направление ламп-Поворотный
Виды ламп-Светодиодные / Галогеновые / Компактные люмин.
Цоколь-GU10