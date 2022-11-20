Характеристики товара
Описание
Стильный настенный спот в современном дизайне. Белый каркас плафона декорирован металлической сеткой для стиля и практичности. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем GU10. Подвижный плафон помогает настроить точечное освещение и создавать интересные световые акценты в интерьере. Спот Source станет прекрасным дополнительным освещением для спальни, зала, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 50 Вт.
- Общая мощность светильника 50 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 16*9,5*11,5
Вес брутто: 0,350
Объем: 0,002
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Ширина90 мм
- Длина110 мм
- Материалметалл
- Цветбелый