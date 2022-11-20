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Спот V2704-4C Source 4*GU10*50W

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Характеристики товара

Описание

Стильный спот в современном дизайне. Белый каркас плафонов декорированы металлической сеткой для стиля и практичности. В качестве источника света могут быть использованы галогенные или LED лампы с цоколем GU10. Подвижные плафоны помогают настроить точечное освещение и создавать интересные световые акценты в интерьере. Спот Source станет прекрасным дополнительным освещением для спальни, зала, гостиной или кухни.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 50 Вт.
  • Общая мощность светильника 200 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 15*10*77

Вес брутто: 1,300

Объем: 0,012

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина140 мм
  • Длина740 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

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