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Спот V3030-1W Katrin 1*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Спот Katrin с металлическим каркасом и с плафоном из матового стекла. Плафон с подвижным механизмом позволяет регулировать направление потока света. Мощность лампы 40 Вт., освещаемая площадь 2 кв.м. У светильника воздушный и лёгкий дизайн. Идеально подойдёт для дополнительного освещения спальни, холла и детской комнаты.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 20*9,5*12

Вес брутто: 0,400

Объем: 0,002

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Длина150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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