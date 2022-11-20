Характеристики товара
Описание
Спот Katrin с металлическим каркасом и с плафоном из матового стекла. Плафон с подвижным механизмом позволяет регулировать направление потока света. Мощность лампы 40 Вт., освещаемая площадь 2 кв.м. У светильника воздушный и лёгкий дизайн. Идеально подойдёт для дополнительного освещения спальни, холла и детской комнаты.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20*9,5*12
Вес брутто: 0,400
Объем: 0,002
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Длина150 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный