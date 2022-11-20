Характеристики товара
Описание
Спот Katrin с металлическим каркасом и с плафонами из матового стекла. Плафоны регулируются подвижным механизмом, позволяя корректировать направление потока света. Мощность лампы 40 Вт., освещаемая площадь 6 кв.м. У светильника воздушный и лёгкий дизайн. Идеально подойдёт для дополнительного освещения спальни, холла и детской комнаты.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25,5*14*25,5
Вес брутто: 1,100
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина350 мм
- Длина350 мм
- Диаметр350 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный