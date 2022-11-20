Характеристики товара
Описание
Спот Katrin с металлическим каркасом и с плафонами из матового стекла. Плафоны регулируются подвижным механизмом, позволяя корректировать направление потока света. Мощность лампы 40 Вт., освещаемая площадь 8 кв.м. У светильника воздушный и лёгкий дизайн. Идеально подойдёт для дополнительного освещения спальни, холла и детской комнаты.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 160 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 16*11*77
Вес брутто: 1,300
Объем: 0,014
Основные характеристики
- Высота145 мм
- Ширина180 мм
- Длина740 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, черный