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Спот V3040-1W Origami 1*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Спот Origami белого цвета с матовым покрытием. Простая и лаконичная конструкция выполнена из металла. Плафон регулируемый и даёт возможность настроить направление светового потока по своему усмотрению. Отличный дополнительный источник света для спальни, холла, гостиной и кухни.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 14*11,5*15

Вес брутто: 0,400

Объем: 0,002

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветбелый

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