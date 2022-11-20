Характеристики товара
Описание
Спот Origami белого цвета с матовым покрытием. Простая и лаконичная конструкция выполнена из металла. Плафон регулируемый и даёт возможность настроить направление светового потока по своему усмотрению. Отличный дополнительный источник света для спальни, холла, гостиной и кухни.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 14*11,5*15
Вес брутто: 0,400
Объем: 0,002
Основные характеристики
- Материалметалл
- Цветбелый