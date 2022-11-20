Характеристики товара
Описание
Спот Origami белого цвета с матовым покрытием. Простая и лаконичная конструкция выполнена из металла. Плафоны оснащены регулируемым механизмом, позволяющий настроить свет по своему усмотрению. Отличный дополнительный источник света для спальни, холла, гостиной и кухни.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 2
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 19,5*12*33
Вес брутто: 0,750
Объем: 0,008
Основные характеристики
- Высота135 мм
- Ширина190 мм
- Материалметалл
- Цветбелый