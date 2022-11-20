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Спот V3042-4C Origami 4*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Спот Origami белого цвета с матовым покрытием. Простая и лаконичная конструкция выполнена из металла. Плафоны оснащены регулируемым механизмом, позволяющий настроить свет по своему усмотрению. Отличный дополнительный источник света для спальни, холла, гостиной и кухни.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 240 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 19,5*12*77

Вес брутто: 1,300

Объем: 0,018

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Основные характеристики

  • Высота135 мм
  • Ширина190 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

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