Характеристики товара
Описание
Стильный и современный настенный светильник David. Плафоны из металла с декорированной вставкой подойдут для освещения любого интерьера в современном стиле. Возможность регулировать направление и угол светового потока позволяет настроить освещение по своему вкусу и создать акцент на интересных дизайнерских решениях в интерьере. Металлический каркас надежно крепится на планку. Данная модель может стать идеальным дополнительным или основным источником света в доме.
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 240 Вт.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Длина790 мм
- Материалметалл, алюминий
- Цветчерный, золотой