Бергамот, сладкая вода, кувшинка, 55 часов горения
Халат Вафельный женский
Халат из рифленого трикотажа
Халат Misty
Халат TIMMERDALA микрофибра XL/L
Халат вафельный KARNA, сиреневый, XXL
Женский халат Mariposa, зеленый, L/XL
Женский халат Mariposa, лиловый, L/XL
Средний сундучок Пряное кедровое дерево, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Кашемир, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Вишни, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Хлопка, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Темный свет, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory