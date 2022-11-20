Цитрусовые, шафран, дерево бакаут, 55 часов горения
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Детский банный халат из биохлопка, Marcelo
Халат NITTA микрофибра S/M
Халат TIBRO S/M, бежевый
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL
Женский халат Mariposa, зеленый, S/M
Средний сундучок Кашемир, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Вишни, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Хлопка, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Темный свет, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory