Средний сундучок Дерево Бакаут, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

9 оценок

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Средний сундучок Дерево Бакаут, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

4.5
3 290 ₽
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Средний сундучок Пряное кедровое дерево, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

Характеристики товара

Описание

Цитрусовые, шафран, дерево бакаут, 55 часов горения

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