Засахаренное яблоко, фиалка, кедр, 55 часов горения
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Халат детский из биохлопка Edgard
Халат TIBRO S/M, бежевый
Халат вафельный KARNA, розовый, S
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL
Женский халат Mariposa, S/M
Женский халат Mariposa, зеленый, S/M
Средний сундучок Цветок Хлопка, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Темный свет, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Манго, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black