Море, 55 часов горения
Детский банный халат из биохлопка, Marcelo
Халат TIMMERDALA микрофибра S/M
Халат TIBRO XL/L, бежевый
Халат TIBRO S/M, бежевый
Халат вафельный KARNA, розовый, S
Женский халат Mariposa, зеленый, S/M
Женский халат Mariposa, лиловый, XXL
Средний сундучок Китайская слива, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white
Аромат для дома ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК Lacrosse 100 мл Ambientair
Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра
Диффузор ароматический BREATHE КИСЛОРОД 100 мл Ambientair