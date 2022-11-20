Кедр, корица, гвоздика, 55 часов горения
Халат Вафельный мужской
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Халат TIBRO S/M
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, M
Женский халат Mariposa, XLL
Женский халат Mariposa, XLL, зеленый
Средний сундучок Дерево Бакаут, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Пряное кедровое дерево, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Кашемир, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Вишни, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Хлопка, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory