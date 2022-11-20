Корица, кедр, кумин, 55 часов горения
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Халат детский из биохлопка Edgard
Пеньюар "динозавр" из флиса
Халат TIBRO XL/L, бежевый
Халат BULLMARK S/M
Женский халат Mariposa, XLL
Средний сундучок Цветок Вишни, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Цветок Хлопка, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Темный свет, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black