Средний сундучок Пряное кедровое дерево, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

10 оценок

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Средний сундучок Пряное кедровое дерево, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

4.8
3 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Корица, кедр, кумин, 55 часов горения

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