Зелёные нотки, арбуз, листья мяты, ваниль, кокос, тонка, ревень, 55 часов горения
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат из ткани пике
Халат с капюшоном из мягкого флиса
Халат TIBRO XL/L
Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL
Женский халат Mariposa, XLL, зеленый
Женский халат Mariposa, лиловый, XXL
Средний сундучок Манго, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Китайская слива, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white
Аромат для дома ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК Lacrosse 100 мл Ambientair
Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра