Вишня, жасмин, ваниль, 55 часов горения
Халат Вафельный женский
Халат TIMMERDALA микрофибра XL/L
Халат TIBRO S/M, бежевый
Халат вафельный KARNA, розовый, XL
Халат вафельный KARNA, сиреневый, XL
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL
Женский халат Mariposa, XLL, зеленый
Средний сундучок Лаванда, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Темный свет, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Манго, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Средний сундучок Китайская слива, свеча 180 гр, диффузор 100 мл
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black