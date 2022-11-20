Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.775 кг
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Cassiopea, фуксия велюр, белые ножки
Стул Dublin, стебелек перца/ белый каркас
Opera CF Mesh Коричневый
Cтул Thomas бархат синий
Кресло Окотлан, белый
Кровать Бари №31
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис