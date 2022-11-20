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Стакан для смешивания 650 мл хр.стекло Luxion Tattoo - фото 1

Стакан для смешивания 650 мл хр.стекло Luxion Tattoo

Артикул: CH-043-891
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.775 кг
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