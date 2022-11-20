Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.261 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Слэб Днепр
Стол Cast and Larch restaurant table square
Cтул Lars светло-коричневый
Стол Вольтер d1000, HPL Патинированный дуб
Настенный светильник Вест
Декоративная искусственная ветвь Смоковница золотая
Кресло Хайфон, молочный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис