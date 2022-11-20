Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.405 кг
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Комплект Лофт Анатай
Стул Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый
Кресло игровое TopChairs Gallardo красное
Cтол Tulip style, черный, D800
Барный стул Роки белая кожа
Бра светодиодное V3070-WL Birds 1*LED*6W
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис