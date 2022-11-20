Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.253 кг
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Стул Kenner 151 KS, желтый/ белый каркас
Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см
Кресло для отдыха Halmar Belton, желтый
Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас
Бра хрустальное 120
Стул Oolong, бордовый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис