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Стакан Хайбол 350 мл хр. стекло Sound Funky - фото 1Стакан Хайбол 350 мл хр. стекло Sound Funky - фото 2

Стакан Хайбол 350 мл хр. стекло Sound Funky

Артикул: CH-043-932
2 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.259 кг
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