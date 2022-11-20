Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.259 кг
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая
Стул Киви, велюр желто-зеленый
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1400x900
Стул Kenner 131S серый микровелюр/ ножки черные
Стул Brandy авокадо фактурный велюр/ черный каркас
Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис