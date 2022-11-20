Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.259 кг
Стул деревянный А-9607
Светильник подвесной KH01110
Стул Версаль велюр зеленый
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная
Пакистанский ковёр шерстяной «CHRISTIE»
Сканди Диван тканевый прямой коричневый
Комплект столиков, Сарика
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис