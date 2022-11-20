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Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto - фото 1Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto - фото 2Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto - фото 3

Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto

Артикул: CH-043-888
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.267 кг
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