Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.278 кг
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Подвесной светильник Эдисон
Ковролин London Line
Светильник лофт Стрекоза 300
Люстра Астери перфорации
Стол обеденный Ореон, черный
Умная люстра Паркер Смарт RGB, венге, 6 светильников
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис