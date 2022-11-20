Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.15 кг
Стол складной Натали белый
Слэб Мендоза
Подвесной светильник Bience
Тахта Жаклин
Стул пластиковый Ginevra, тортора
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W
Столик из массива манго, Сереш
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис