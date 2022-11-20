Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.219 кг
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас
Стул Daiquiri, серый/ белый каркас
Складной стул Марио
Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр
Кресло Egg Chair, красный, натуральная кожа
Кресло Варело, велюр синий
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис