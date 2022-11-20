Товар в корзине. Перейти
Стакан Олд фэшн 270 мл хр. стекло FIRE - фото 1Стакан Олд фэшн 270 мл хр. стекло FIRE - фото 2

Стакан Олд фэшн 270 мл хр. стекло FIRE

Артикул: CH-044-300
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина 500 мл хр. стекло EGO
Бокал для вина 500 мл хр. стекло EGO
Следующий Стакан Хайбол 350 мл хр. стекло FIRE
Бокал для вина 500 мл хр. стекло EGO

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.219 кг
С этим товаром покупают
Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
11

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Стул Tintin, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
4

Стул Tintin, серый велюр/ черный каркас

В наличии 58 шт.
Стул Daiquiri, серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Daiquiri, серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
14

Стул Daiquiri, серый/ белый каркас

В наличии 18 шт.
Складной стул МариоНастоящее фото товара Складной стул Марио, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
17

Складной стул Марио

В наличии 50 шт.
Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
25 4901
25 590 ₽Оптовая цена
2

Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр

В наличии 50 шт.
Кресло Egg Chair, красный, натуральная кожаНастоящее фото товара Кресло Egg Chair, красный, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
79 890
Оптовая цена
12

Кресло Egg Chair, красный, натуральная кожа

В наличии 8 шт.
Кресло Варело, велюр синийНастоящее фото товара Кресло Варело, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена
6

Кресло Варело, велюр синий

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис