Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.219 кг
Стул Kvadro черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стол Кадис 1100, раздвижной, прямоугольный, белый с патиной
Стол обеденный Айташ
Комплект мебели Аврора, 4 стула, коричневый
Стул полубарный Lucas, экокожа светло/темно коричневый, золотистый декор на ножках
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис