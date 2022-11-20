Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.244 кг
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Вентуро, зеленый
Кресло Valencia M, кожа коричневая
Стул Kenner 129s, микровелюр капучино/ ножки белые
Пуф для гостиной Фред, розовый велюр/ золотой каркас
Кресло Картман, темно-бежевый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис