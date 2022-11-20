Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.322 кг
Подстолье металлическое Окто
Стол Лофт 22
Стул Венеция 2, черный
Стул Каро дуб, тон шелковисто-матовое масло
Светодиодный спот V5044-2WL Right
Люстра на штанге Монтеро, 8 ламп, Венге Хром
Люстра Стенли 450 с белыми абажурами
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис