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Стакан Олд Фэшн 330 мл хр. стекло Etna RCR - фото 1

Стакан Олд Фэшн 330 мл хр. стекло Etna RCR

Артикул: CH-037-973
16 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.322 кг
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