Товар в корзине. Перейти
Стакан Олд Фэшн 330 мл хр. стекло Luxion Tattoo - фото 1Стакан Олд Фэшн 330 мл хр. стекло Luxion Tattoo - фото 2

Стакан Олд Фэшн 330 мл хр. стекло Luxion Tattoo

Артикул: CH-043-889
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto
Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto
Следующий Джиггер 30/60 мл хр.стекло Luxion Tattoo
Стакан Хайбол 360 мл хр. стекло Luxion Tatto

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.219 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Престиж №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
9

Стол Престиж №2

Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейкахНастоящее фото товара Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
15

Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках

Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпонНастоящее фото товара Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон, произведённого компанией ChiedoCover
30 5901
30 690 ₽Оптовая цена
6

Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон

В наличии 9 шт.
Светильник Ринг, белый, 200 ВтНастоящее фото товара Светильник Ринг, белый, 200 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
11

Светильник Ринг, белый, 200 Вт

Настоящее фото товара Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
15

Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис