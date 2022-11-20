Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.219 кг
Стол Престиж №2
Кресло College CLG-617 LXH-B Brown
Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон
Светильник Ринг, белый, 200 Вт
Тумба с нишей и ящиком Тербон, акация
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис