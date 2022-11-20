Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.224 кг
Вешалка костюмная В 6Н
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Светящийся куб Piazza 500 мм
Светильник настольный Penguin с подсветкой
Модуль - двухместная секция
Кресло - качалка вращающееся Папасан
Стол оператора Дэссе 2-х местный, серый, столешницы венге
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис