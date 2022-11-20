Товар в корзине. Перейти
Стакан Олд Фэшн 340 мл хр. стекло Luxion Alkemist - фото 1Стакан Олд Фэшн 340 мл хр. стекло Luxion Alkemist - фото 2

Стакан Олд Фэшн 340 мл хр. стекло Luxion Alkemist

Артикул: CH-044-162
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Luxion Combo
Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Luxion Combo
Следующий Стопка 78 мл хр. стекло Style TimeLess
Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Luxion Combo

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.253 кг
С этим товаром покупают
Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
16

Комплект Chelsea Set

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 6, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена
3

Люстра Cecilia 6

В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Duke, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
15

Стул Duke, синий

Стул Монарх королевский синийНастоящее фото товара Стул Монарх королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх королевский синий

Стул TINTIN зеленыйНастоящее фото товара Стул TINTIN зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена
2

Стул TINTIN зеленый

В наличии 246 шт.
Кровать ДаммеНастоящее фото товара Кровать Дамме, произведённого компанией ChiedoCover
106 890
Оптовая цена
13

Кровать Дамме

Набор столиков из массиваНастоящее фото товара Набор столиков из массива, произведённого компанией ChiedoCover
48 800
Оптовая цена
2

Набор столиков из массива

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис