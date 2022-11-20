Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.244 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Комплект мебели Модерн
Диван Optim
Светильник подвесной KH01114
Стол Лофт 38 мм, 180x80x76
Диван Палермо
Стул Текс, серая экокожа / серый каркас
Стул Ника вращающийся велюр серый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис