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Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло набор 6 шт. цветной Maori - фото 1Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло набор 6 шт. цветной Maori - фото 2

Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло набор 6 шт. цветной Maori

Артикул: CH-044-288
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.224 кг
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