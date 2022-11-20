Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.224 кг
Стол уличный Калисто круглый
Стол ЛИРА, 1600x800
Кресло Long TM, экокожа черная
Барный Стул ДИСКО, красный
Стол Морли дуб, тон махагон
Стол Аруба 140, Шторм стекло/ черный каркас
Стул Фолио велюр синий
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис