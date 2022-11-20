Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес2.246 кг
Стул Лофт-6
Табурет Tulip
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Кресло Opera M, сетка черная
Стул Connor Lux бархат светло-серый
Стул Майорка, плетеный бежевый + подушка черная
Диван Scott, трехместный синий
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис