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Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло оранжевый Style Gipsy - фото 1Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло оранжевый Style Gipsy - фото 2

Стакан Олд фэшн 360 мл хр. стекло оранжевый Style Gipsy

Артикул: CH-044-420
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.356 кг
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