Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.226 кг
Стул Скай складной, бежевый
Часы настольные 01065
Диван Tydor
Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны
Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркас
Люстра подвесная V2602-8P Aramco 8*E14*60W
Стул Vitma, белый/ натуральный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис