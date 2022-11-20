Товар в корзине. Перейти
Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Style TimeLess - фото 1Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Style TimeLess - фото 2Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Style TimeLess - фото 3

Стакан Олд Фэшн 360 мл хр. стекло Style TimeLess

Артикул: CH-043-883
16 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан Олд Фэшн 310 мл хр. стекло Style TimeLess
Стакан Олд Фэшн 310 мл хр. стекло Style TimeLess
Следующий Графин 0,75 л штоф с крышкой хр. стекло Style TimeLess
Стакан Олд Фэшн 310 мл хр. стекло Style TimeLess

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.226 кг
С этим товаром покупают
Стул Скай складной, бежевыйНастоящее фото товара Стул Скай складной, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Стул Скай складной, бежевый

Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
15

Часы настольные 01065

Настоящее фото товара Диван Tydor, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
7

Диван Tydor

Настоящее фото товара Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690
Оптовая цена
2

Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны

Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркасНастоящее фото товара Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 100
Оптовая цена
13

Пуф для гостиной Фред, синий велюр/ золотой каркас

В наличии 58 шт.
Люстра подвесная V2602-8P Aramco 8*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2602-8P Aramco 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99058
39 990 ₽Оптовая цена
17

Люстра подвесная V2602-8P Aramco 8*E14*60W

В наличии 16 шт.
Стул Vitma, белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стул Vitma, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
17

Стул Vitma, белый/ натуральный

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис