Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.226 кг
Диван Квадро
Стол Восток №1
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Кресло на колесиках, хром, белая кожа
Мини-диван - "KINDER A"
Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный
Настольная лампа Амьен желтая
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис