Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.113 кг
Подвесной светильник Olivia №2
Кресло пластиковое Alice, хром, антрацит
Стойка Ширма горошек Шато
Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленый
Кресло Fyna горчичное
Кресло парковое «Park» 580 мох
Стул Остин велюр тёмно-коричневый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис